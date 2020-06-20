AKSARAY LGS'ye gireceği okulu karıştıran Merve'yi sınava polis yetiştirdi LGS'ye gireceği okulu karıştıran Merve'yi sınava polis yetiştirdiAKSARAY'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesi, sınava gireceği okulu şaşıran Merve Öztürk'ü bir polis memuru kendi aracıyla sınava yetiştirdi.

LGS'ye gireceği okulu karıştıran Merve'yi sınava polis yetiştirdi

AKSARAY'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesi, sınava gireceği okulu şaşıran Merve Öztürk'ü bir polis memuru kendi aracıyla sınava yetiştirdi.

Aksaray'da, Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki sınav sisteminin 1'inci oturumu saat 09.30'da başladı. Hasandağı Ortaokulu'nda koronavirüs salgını nedeniyle öğrenci ve görevliler için maske ve dezenfektanlar hazırlandı. Görevliler, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda sık sık uyarıda bulunurken, öğrenciler ise sosyal mesafe kurallarına uyarak sınava girdi.

SINAVA POLİS YETİŞTİRDİ

Kılıçaslan Mahallesi'ndeki Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'na ablası Sema ile giden Merve Öztürk, yanlış okula geldiğini fark edince, görevli polis memurundan yardım istedi. Polis memuru ise özel aracı ile Öztürk kardeşleri sınavın başlamasına 5 dakika kala Aksaray Ortaokulu'na yetiştirdi. Merve Öztürk, "Sınavı kaçıracağım diye çok üzüldüm" dedi.

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)

Kaynak: DHA