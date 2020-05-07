AKSARAY Kuveyt dönüşü Aksaray'da karantinaya alınan 348 kişi, memleketine uğurlandı

Kuveyt dönüşü Aksaray'da karantinaya alınan 348 kişi, memleketine uğurlandıKUVEYT'ten getirilerek Aksaray'daki yurda yerleştirilen 348 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Kuveyt dönüşü Aksaray'da karantinaya alınan 348 kişi, memleketine uğurlandı

KUVEYT'ten getirilerek Aksaray'daki yurda yerleştirilen 348 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, 22 Nisan'da Kuveyt'ten getirilen ve Aksaray'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 348 Türk vatandaşı, karantina sürelerini doldurdu. Yapılan 'Covid-19' testleri de negatif çıkması üzerine bugün otobüslerle evlerine gönderilmeye başlandı.

Karantina süresi dolan Osman Nuri Hasan Kadıoğlu, "Burada Kuveyt'ten gelerek 14 gün kaldık. Aksaray ve AFAD ekiplerine çok teşekkür ederim. Kendilerini de arayıp bildirdim. İlgi alaka çok güzeldi." dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 25 Nisan'da Fas'tan gelen 277 ile 29 Nisan'da Rusya'dan 98 kişinin karantinaları ise devam ediyor.

Kaynak: DHA