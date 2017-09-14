Aksaray Köylüler, Karayolunu Kapatıp Eylem Yaptı

Köylüler, karayolunu kapatıp eylem yaptı



AKSARAY'da İncesu Köyü halkı, köy girişinde çok sayıda ölümlü trafik kazalarının olduğunu ve önlem alınması gerektiğini belirterek Aksaray- Adana karayolunu ulaşıma kapadı.



Aksaray- Adana karayolunun 17'inci kilometresinde bulunan İncesu Köyü yolu, karayoluyla kontrolsüz bir kavşakta bağlanıyor. Kavşakta dün iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazanın ardından bugün saat 16.00 sıralarında yaklaşık 150 kişiden oluşan köy halkı kavşakla biraraya gelip, karayolunun Adana istikatemini traktör ve ellerinde dövüzlerle kapattı. Yolun ulaşıma kapanması üzerine bekleyen araç kuyruğu oluşu. Bunun üzerine bölgeye polis ve jandarma ekibi sevk edildi. 2017 yılı içinde 6 kişinin kaza sonucu öldüğünü belirten köylüler, önlem alınmasını istedi. Jandarma ve polis, güçlükle köylüleri ikna edip,yaklaşık yarım saat kapalı kalan yolun tekrar ulaşıma açılmasını sağladı.