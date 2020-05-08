Aksaray Kızılay'da vatandaşlar dezenfektan kabininden geçiriliyor
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Aksaray Kızılay'da vatandaşlar dezenfektan kabininden geçiriliyor

08.05.2020 13:11 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:13

Aksaray Kızılay'da vatandaşlar dezenfektan kabininden geçiriliyor Aksaray'da yardım almak için her gün çok sayıda insanın giriş çıkış yaptığı Kızılay Şubesine gelenler virüse karşı korunmak amaçlı dezenfektan kabininden geçiriliyor.

Aksaray Kızılay'da vatandaşlar dezenfektan kabininden geçiriliyor

AKSARAY - Aksaray'da yardım almak için her gün çok sayıda insanın giriş çıkış yaptığı Kızılay Şubesine gelenler virüse karşı korunmak amaçlı dezenfektan kabininden geçiriliyor.

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüsle (Covid-19) etkin bir mücadele yürütülen Aksaray'da, Kızılay Şubesi de aldığı tedbirlerle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlarını sürdürüyor. Tedbirler kapsamında Aksaray'da virüse karşı dezenfektan kabini üreten bir fabrika sahibi, binlerce insanın giriş çıkış yaptığı Kızılay Şubesine dezenfektan kabini bağışladı. Kızılay Aksaray Şubesine gelen herkes giriş kapısına kurulan dezenfektan kabininden geçiyor.

Kızılay Aksaray Şube Başkanı Yusuf Öztürk, Kızılay'a her gün çok sayıda insanın giriş çıkış yaptığını belirterek, "Günde binlerce kişi gıda, ekmek almak için geliyor buraya. Onun içinde dezenfektan kabini koyduk. Vatandaş bağışladı. Kızılay'a girip çıkan herkes dezenfektan kabininden geçmiş oluyor. Böylelikle dezenfekte olmuş oluyor. Biz de böylelikle buraya girip çıkan insanların sağlığını korumaya çalışıyoruz. Bununla beraber yardımlarımızı dağıtıyoruz" dedi.

Dezenfektan kabinini üreten Ramazan Öztürk ise, "Dezenfektan tünelinin amacı kısa sürede kullanıcılardaki oluşabilecek virüsleri ortadan kaldırmak. Kızılay'da ciddi anlamda yoğunluk olduğu için, binlerce insan gelip buradan gıda yardımı aldığı için bir risk oluşuyor. Bu riski ortadan kaldırmak için bu sistemi buraya kurduk" şeklinde konuştu.

Aksaray Kızılay'da vatandaşlar dezenfektan kabininden geçiriliyor

Kaynak: İHA

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