Aksaray "Kırmızı" çizgisini çekti
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Aksaray "Kırmızı" çizgisini çekti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aksaray 'Kırmızı' çizgisini çekti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yaya önceliğinde farkındalık oluşturmak için başlatılan "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında Aksaray'da kırmızı çizgiler çekildi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yaya önceliğinde farkındalık oluşturmak için başlatılan "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında Aksaray'da kırmızı çizgiler çekildi.

Yurt genelinde 30 Mart tarihinde yapılacak olan, "Kırmızı çizgimizi çekiyoruz" farkındalık etkinliği öncesi polis ve zabıta ekipleri tüm yaya geçitlerinde çizgi işlemlerini tamamladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yaya önceliğinde farkındalık oluşturmak amacıyla Bakan Süleyman Soylu tarafından başlatılan, "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" etkinliği öncesi İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kırmızı çizgi çalışmalarına başladı. Aksaray Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yaya geçitlerini beyaz ve kırmızıya boyadı. Etkinlik kapsamında kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilecek. Trafik emniyetinin kırmızı çizgisi olacak olan etkinlik 30 Mart 2021'de hayata geçirilecek. 26 Ekim 2018 tarihinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan düzenleme ile sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak, trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorunda kalacak. - AKSARAY

Aksaray 'Kırmızı' çizgisini çekti
Aksaray 'Kırmızı' çizgisini çekti
Aksaray 'Kırmızı' çizgisini çekti
Aksaray 'Kırmızı' çizgisini çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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