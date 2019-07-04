AKSARAY Kepenge sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Kepenge sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Aksaray'da bir iş yerine ait kepengin üst kısmındaki boşluğa sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Meydan Mahallesinde bir iş yerinde meydana geldi. Kendisine ait kedinin, bir iş yerinin kepenginin üst kısmındaki boşluğa sıkıştığını fark eden kadın, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 10 dakika süren çalışma sonrası kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: DHA