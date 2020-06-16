AKSARAY Kayısı toplayan 11 yaşındaki çocuğun eline bahçe duvarındaki demir korkuluk saplandı Kayısı toplayan 11 yaşındaki çocuğun eline bahçe duvarındaki demir korkuluk saplandıAKSARAY'da, komşularının bahçesindeki ağaçtan kayısı toplamak için duvara çıkan Afganistan uyruklu Sahnaz Halidi'nin sağ eline, demir korkuluk saplandı.

Kayısı toplayan 11 yaşındaki çocuğun eline bahçe duvarındaki demir korkuluk saplandı

AKSARAY'da, komşularının bahçesindeki ağaçtan kayısı toplamak için duvara çıkan Afganistan uyruklu Sahnaz Halidi'nin sağ eline, demir korkuluk saplandı. Sahnaz'ın eline saplanan demir çubuk, hastanede çıkartıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Fatih Mahallesi 4107 Sokak'ta meydana geldi. Sahnaz Halidi, komşusu Mehmet K.'nin evinin bahçesindeki ağaçtan kayısı toplamak için duvara çıktı. Ancak duvardaki demir korkuluk, Halidi'nin sağ eline saplandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, demir korkuluğu duvardan kestikten sonra Halidi, hastaneye kaldırıldı.

Sahnaz'ın eline saplanan demir çubuk, itfaiye ve sağlık görevlilerinin müdahalesiyle çıkartıldı.

Kaynak: DHA