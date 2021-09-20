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Aksaray jandarmadan minik öğrencilere güvenlik eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aksaray jandarmadan minik öğrencilere güvenlik eğitimi

Aksaray'da jandarma ekipleri "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevrelerinin Kontrolü" projesi kapsamında minik öğrencilerle bir araya gelerek hem güvenlik eğitimi veriyor hem de onlarla oyunlar oynayarak unutulmaz bir an geçirmelerini sağlıyor.

Aksaray'da jandarma ekipleri "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevrelerinin Kontrolü" projesi kapsamında minik öğrencilerle bir araya gelerek hem güvenlik eğitimi veriyor hem de onlarla Oyunlar oynayarak unutulmaz bir an geçirmelerini sağlıyor.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, olumsuz tüm olayların önüne geçilmesi ve okulların da açılmasıyla birlikte öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini alabilmesi için geniş çaplı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçe, belde ve köylerde bulunan ilkokulları ziyaret eden jandarma ekipleri minik öğrencilerle bir araya gelerek ilk olarak güvenlik eğitimi veriyor. Öğrencilerin güven içerisinde okula gidip gelmeleri ve okulda geçirilen zaman içerisinde neler yapmaları gerektiği konusunda bilgiler veren jandarma ekipleri, dışarıdan okula girmeye çalışan ve bir şeyler vermek amacıyla çağıran insanlardan uzak durmaları konusunda uyardı. Öğrencileri, tanımadıkları insanların yanına gitmemeleri ve en küçük bir tereddütte yakınlarda bulunan diğer insanlardan yardım istenilmesi konusunda bilgilendiren jandarma, eğer mümkünse 112 Acil Yardım Çağrı merkezinin aranması gerektiği konularında bilgiler verdi. Eğitimlerin ardından jandarma ekipleri, minik öğrencilerle okul oyun alanında çeşitli oyunlar oynayarak onların unutulmaz bir gün geçirmelerini sağladı. Programın sonunda jandarma, öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ve boyama kitabı hediye etti.

Jandarmadan yapılan yazılı açıklamada, "Okullarda güvenli eğitim ortamlarının sağlanması kapsamında çalışmalarımıza hassasiyetle devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

Aksaray jandarmadan minik öğrencilere güvenlik eğitimi

Aksaray jandarmadan minik öğrencilere güvenlik eğitimi

Aksaray jandarmadan minik öğrencilere güvenlik eğitimi

Aksaray jandarmadan minik öğrencilere güvenlik eğitimi

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