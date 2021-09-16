Aksaray jandarmadan 'Maganda' operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
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Aksaray jandarmadan "Maganda" operasyonu: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aksaray jandarmadan

Aksaray'da düğün, nişan ve özel günlerde havaya ateş açarak insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan magandalara karşı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, fiziksel ve sosyal medya üzerinden yaptıkları çalışmanın ardından 5 şüpheliyi gözaltına alırken, 4 adet tabanca, 6 adet...

Aksaray'da düğün, nişan ve özel günlerde havaya ateş açarak insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan magandalara karşı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, fiziksel ve sosyal medya üzerinden yaptıkları çalışmanın ardından 5 şüpheliyi gözaltına alırken, 4 adet tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 2 adet av tüfeği ve 595 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı belde ve köylerde yapılan düğünlerde havaya ateş açarak insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan şahıslara yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı. Jandarma ekipleri bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düğün, nişan ve özel günlerin yapıldığı mekanlarda hem fiziksel takip hem de sosyal medya üzerinden teknik takip yaptı. Yapılan takiplerde yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Aksaray'ın merkeze bağlı Topakkaya beldesinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri İbrahim B. (38), Tuncay B. (42), Yaşar A. (47), Mahmut A. (31) ve Şerafettin B. (37) isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 2 adet av tüfeği ve 595 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarmadan yapılan yazılı açıklamada ise "Halkın can ve mal güvenliğini korumak amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

Aksaray jandarmadan Maganda operasyonu: 5 gözaltı

Aksaray jandarmadan Maganda operasyonu: 5 gözaltı

Aksaray jandarmadan Maganda operasyonu: 5 gözaltı

Aksaray jandarmadan Maganda operasyonu: 5 gözaltı

Aksaray jandarmadan Maganda operasyonu: 5 gözaltı

Aksaray jandarmadan Maganda operasyonu: 5 gözaltı

Aksaray jandarmadan Maganda operasyonu: 5 gözaltı

Aksaray jandarmadan Maganda operasyonu: 5 gözaltı

Aksaray jandarmadan Maganda operasyonu: 5 gözaltı

Aksaray jandarmadan Maganda operasyonu: 5 gözaltı

Aksaray jandarmadan Maganda operasyonu: 5 gözaltı

Aksaray jandarmadan Maganda operasyonu: 5 gözaltı

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Haber: Aksaray jandarmadan 'Maganda' operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
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