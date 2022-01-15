- Aksaray jandarmadan gerçeği aratmayan uygulamalı trafik eğitimi Canlandırılarak anlatılan kazada çocuklar yola savruldu, araçları devrildi Aksaray'da minik öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi veren jandarmanın gerçeği aratmayan eğitimi çocukları hem eğlendirdi hem de bilgilendirdi.

AKSARAY (İHA) - - Aksaray jandarmadan gerçeği aratmayan uygulamalı trafik eğitimi

Canlandırılarak anlatılan kazada çocuklar yola savruldu, araçları devrildi

AKSARAY - Aksaray'da minik öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi veren jandarmanın gerçeği aratmayan eğitimi çocukları hem eğlendirdi hem de bilgilendirdi. Bir kural ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasının canlandırılarak anlatıldığı eğitimde çocuklar yola savruldu, kullandıkları araçlar devrildi.

Ülke genelinde yaşanan trafik kazalarının önlenmesi, yaşanan ölüm, yaralanma ve maddi hasarların en az seviyeye indirebilmesi amacıyla eğitim çalışmalarına aralıksız devam eden Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe, belde ve köy okullarını bir bir gezerek öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi veriyor. Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Bozcamahmut Köyünde bulunan Şehit Recep Bozdağ İlkokulunda oluşturulan trafik eğitim parkında verilen uygulamalı eğitimde çocuklara kaza anları, kaza sebepleri, kural ihlallerinin getirdiği tehlike gibi tüm olumsuzluklar canlandırmalı olarak anlatıldı. Çocuklar eğitim boyunca hem eğlendi, hem de akıllarına kazınacak iyi bir trafik eğitimi aldı. Kural ihlali nedeniyle yaşanan bir kazayı öğrencilere canlandırmalı olarak anlatan jandarma ekipleri, devrilen araçtaki sürücü ve yolcuların yola savrulması anını ve kaza sonrası neler yapılacağını anlattı. Eğitimin ardından minik öğrencilere trafik dedektif kartı verilerek trafik dedektifi yapıldı.

"Bilmediğimiz bu kadar çok trafik kuralını burada öğrendik"

Eğitim alan 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Sefanur Kaban, "Trafik işaretlerini öğrendik. Minibüsle kaza yaptık. Yaya geçidi, trafik görevlisi amcamız bize kuralları öğretti. Yani çok güzel oldu. Böyle bir tane de kart aldık. Trafik dedektifi olduk" dedi.

Yine 3. sınıf öğrencisi olan 9 yaşındaki Adem Kaya ise "Trafik kurallarını öğrendik. Sonra da jandarma abi bize tüm kuralları öğretti. Bilmediğimiz bu kadar çok trafik kuralını burada öğrendik. Trafik kuralından sonra da trafik dedektif kartımızı aldık ondan sonra dedektif olduk" şeklinde konuştu.