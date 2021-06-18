Aksaray jandarmadan emniyet kemeri uygulaması
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Aksaray jandarmadan emniyet kemeri uygulaması

Aksaray jandarmadan emniyet kemeri uygulaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da jandarma ekipleri, trafik kazalarında önemli rol oynayan emniyet kemeri kullanımı kapsamında yaptığı uygulamalarda sürücüleri ve yolcuları hem uyardı hem de bilgilendirdi.

Aksaray'da jandarma ekipleri, trafik kazalarında önemli rol oynayan emniyet kemeri kullanımı kapsamında yaptığı uygulamalarda sürücüleri ve yolcuları hem uyardı hem de bilgilendirdi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı jandarma trafik ekipleri yaşanan trafik kazalarının önlenerek en az seviyeye indirilmesi ve kazalarda can kaybının önlenmesi amacıyla ilçe, belde, köy ve karayollarında denetimler gerçekleştirdi. Uygulamalar sırasında sürücü ve yolculara hem bilgi verildi hem de uyarılarda bulunuldu.

Konuyla ilgili İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Aksaray İl Jandarma Komutanlığı tarafından emniyet kemeri kullanımında sürücü ile yolcu tutum ve davranışlarının arzu edilir düzeye ulaştırılması maksadıyla trafik denetimleri aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda Jandarma trafik timleri tarafından emniyet kemeri denetimleri aralıksız sürdürülüyor. Denetimler esnasında sürücülerin ve araç içerisindeki yolcuların emniyet kemeri kontrol edilerek emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirme yapılmış ve broşür dağıtılmıştır. Emniyet kemerlerini takan sürücüler ve yolcular tebrik edilmiştir. Güvenli bir trafik ortamının sağlanması ve emniyet kemeri kullanımının arttırılması için trafik denetimi faaliyetlerimize devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

Aksaray jandarmadan emniyet kemeri uygulaması
Aksaray jandarmadan emniyet kemeri uygulaması
Aksaray jandarmadan emniyet kemeri uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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