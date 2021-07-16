Aksaray Jandarma hem denetledi, hem de bilgilendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aksaray Jandarma hem denetledi, hem de bilgilendirdi

Aksaray Jandarma hem denetledi, hem de bilgilendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da bayram öncesi geniş güvenlik önlemleriyle ilçe, belde ve köy yollarında görev alan jandarma asayiş ve trafik ekipleri yaptığı uygulamalarla hem denetliyor hem de İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan trafik kuralları, ihlaller ve kazaların yaşanmaması için gerekli tedbirler...

Aksaray'da bayram öncesi geniş güvenlik önlemleriyle ilçe, belde ve köy yollarında görev alan jandarma asayiş ve trafik ekipleri yaptığı uygulamalarla hem denetliyor hem de İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan trafik kuralları, ihlaller ve kazaların yaşanmaması için gerekli tedbirler içeren broşürler vererek bilgilendiriyor.

Kurban Bayramı öncesi yaşanan kazaların önlenmesi, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Aksaray genelinde geniş güvenlik önlemleri alarak ilçe, belde ve köy yollarında görev alan İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri günün her saati uygulama ve denetim yapıyor. Tüm araçların durdurulduğu ve kontrol edildiği uygulamalarda sürücüler, araçta bulunan yolcular sorgulanırken, araç plakası da sorgudan geçiriliyor. Bayram öncesi trafiğin yoğunluğu anlatılan sürücülere jandarma ekipleri tarafından kural ihlalleri, kazaya neden olan etkenler ve güvenli sürüş içerikli bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Ayrıca jandarma ekipleri vatandaşların yaklaşan Kurban Bayramını da kutladı. - AKSARAY

Aksaray Jandarma hem denetledi, hem de bilgilendirdi
Aksaray Jandarma hem denetledi, hem de bilgilendirdi
Aksaray Jandarma hem denetledi, hem de bilgilendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşatan şahıs tutuklandı
Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşatan şahıs tutuklandı
20 yaşındaki sapık dehşet saçtı! Genç kıza cinsel istismara kalkışıp başına taşla vurdu
20 yaşındaki sapık dehşet saçtı! Genç kıza cinsel istismara kalkışıp başına taşla vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Vahap Seçer Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Zeynep Bastık
Spor Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Alper Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aksaray Jandarma hem denetledi, hem de bilgilendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 12:54:28. #1.15#

title