Aksaray jandarma emniyet kemeri uygulamasını artırdı - Haberler
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Aksaray jandarma emniyet kemeri uygulamasını artırdı

Aksaray jandarma emniyet kemeri uygulamasını artırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da ilçe, belde ve köy yollarında trafik kontrollerini sürdüren jandarma ekipleri yaşanan kazalar başta olmak üzere ölüm, yaralanma ve maddi hasar seviyesini en aza indirebilmek için uygulamalarını artırdı.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da ilçe, belde ve köy yollarında trafik kontrollerini sürdüren jandarma ekipleri yaşanan kazalar başta olmak üzere ölüm, yaralanma ve maddi hasar seviyesini en aza indirebilmek için uygulamalarını artırdı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri kent genelinde uygulama ve denetimlerini artırdı. Özellikle emniyet kemeri uygulamasına ağırlık veren jandarma trafik ekipleri gün içerisinde birçok ilçe, belde ve köy yolunda görev alarak denetimlerini sürdürüyor. Yaşanan kazaların ve kazalarda ölüm, yaralanma ve maddi hasar seviyelerinin en aza indirilebilmesi için görev alan jandarma ekipleri aynı zamanda sürücülere ve yolculara emniyet kemeri kullanımı ile trafik kurallarını anlatan bilgilendirme broşür dağıtılıyor. Denetimlerde emniyet kemerleri takılı olan sürücü ve yolcular jandarma ekiplerince tebrik edildi.

Uygulama ve denetimlerle ilgili jandarmadan yapılan yazılı açıklamada, "Güvenli bir trafik ortamının sağlanması ve emniyet kemeri kullanımının arttırılması için trafik denetimi faaliyetlerimize devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

Aksaray jandarma emniyet kemeri uygulamasını artırdı

Aksaray jandarma emniyet kemeri uygulamasını artırdı

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