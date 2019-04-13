Aksaray İndiği Servis Minibüsünün Altında Kalan Minik Işıl, Toprağa Verildi

İndiği servis minibüsünün altında kalan minik Işıl, toprağa verildi

Aksaray'da okul önünde indiği servis minibüsünün altında kalarak yaşamını yitiren ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Işıl Güzel (8), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Naci Abay İlkokulu önünde meydana geldi. Özkan Özata'nın (33) kullandığı 68 S 0033 plakalı öğrenci servisiyle okula gelen Işıl Güzel, diğer öğrencilerle birlikte minibüsten indi. Işıl, minibüsün önünden geçip okuluna gitmek istediği sırada sürücü durumu fark etmeyerek hareket etti. Minik Işıl, aracın altında kalarak ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından çıkarılıp ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Işıl, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Minik Işıl'ın, üzerine gelinlik örtülen cenazesi bugün hastane morgundan alınarak Somuncu Baba Külliyesine getirildi. Cenaze namazına Aksaray Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Karta ve çok sayıda yakını katıldı. Baba Özkan Güzel, kızını son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamadı. Işıl'ın cenazesi, namazın ardından Ervah Mezarlığı'na defnedildi. Kazanın ardından gözaltına alının sürücü Özkan Özata da adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA