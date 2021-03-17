Aksaray'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
17.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:11
Aksaray'ın yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu.
Aksaray'ın yüksek kesimlerinde ve bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu.
Kentte gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Ortaköy ve Güzelyurt ilçe merkezleri ve köylerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Karayolları 38. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımın aksamaması için kara yollarında karla mücadele çalışması yapıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koçak