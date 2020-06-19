Aksaray'ın yeni valisi Aydoğdu, göreve başladı
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Aksaray'ın yeni valisi Aydoğdu, göreve başladı

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nden Aksaray Valiliği'ne atanan Hamza Aydoğdu, göreve başladı.

Aksaray'ın yeni valisi Aydoğdu, göreve başladı
19.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:24

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından yayımlanan Valiler Kararnamesiyle Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nden Aksaray Valiliği'ne atanan Hamza Aydoğdu, göreve başladı. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olan Aydoğdu, ilk eğitimci valiler arasında yer alıyor. 

İçişleri Bakanlığı'nın 10 Haziran'da yayımladığı kararname ile 41 ilin valisi değişti. Aksaray Valiliği'ne ise Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu atandı. Bugün kente gelen Vali Aydoğdu, valilik binası önünde Belediye Başkanı Evren Dinçer, Vali Yardımcıları Hakkı Loğoğlu, Mehmet Tanışır, Mustafa Türkcan, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri tarafından karşıladı.  Vali Aydoğdu, Aksaray'ın İç Anadolu bölgesinin incisi olduğunu belirterek, "Selçukluların başkenti Ahlat'tan 'şehr-i süleha' olan Aksaray'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleri ve İçişleri Bakanı Soylu'nun teklifleriyle atanmış bulunmaktayım. İnşallah tüm Aksaraylı hemşehrilerimle birlikte uzun ve güzel işler yapacağız. Aksaray İç Anadolu'nun incisi. 'Şehr-i süleha' denmesinin nedeni salih insanların yaşadığı bir yer olması. Aksaray'da bulunan bütün vatandaşlarımız ve tüm yöneticilerimizle birlikte istişareyle, problemlerimizi birlikte tespit ederek, ekip ruhu içerisinde inşallah güzel işler çıkartacağız. Güzel işler yapmaya da talibiz" dedi.

HAMZA AYDOĞDU KİMDİR10 Ocak 1975 tarihinde Bitlis'te doğan Hamza Aydoğdu, Kayseri Erciyes Üniversitesinde muhasebe eğitimi aldıktan sonra yine aynı üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.  Yüksek lisansını Van 100. Yıl Üniversitesinde, doktorasını Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yapan Aydoğdu, dershane öğretmenliği ve yöneticilik ile başladığı meslek hayatı, Milli Eğitim Bakanlığı'na öğretmen olarak geçişiyle devam etti. Hamza Aydoğdu, Bakanlık Müşavirliği, Daire Başkanlığı, Eğitim Grup Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı gibi farklı kademelerde görev yaptı. Aydoğdu, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü görevine 10.06.2014 tarihinde asaleten atanan ve bakanlıkta en uzun süreyle İnsan Kaynakları/Personel Genel Müdürlüğü görevini yürüten genel müdür unvanına sahip oldu. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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