Aksaray'ın tescilli lezzeti şerbetli pide iftar ve sahur sofralarını süslüyor
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Aksaray'ın tescilli lezzeti şerbetli pide iftar ve sahur sofralarını süslüyor

Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray mutfağının önemli lezzetlerinden "şerbetli pide" ramazanda iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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Aksaray mutfağının önemli lezzetlerinden "şerbetli pide" ramazanda iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca şubat ayında coğrafi işaret belgesiyle tescillenen şerbetli pide, hafif olması ve kolay hazırlanması nedeniyle hem yılın diğer aylarında hem de ramazan boyunca sofraları süslüyor.

40 yıldır pide ustası olarak çalışan Ali Koç, AA muhabirine, 1952 yılında kurulan işletmede 69 yıldır şerbetli pide yaptıklarını söyledi.

Pidenin içine koydukları peyniri kendilerinin özel ürettiğini anlatan Koç, şöyle konuştu:

"Pidenin hamurunu bir gün önceden yoğurup, dinlenmeye bırakıyoruz. Hamuru açtıktan sonra içerisine özel peynirimizden koyup, hamurun uçlarını birleştirip kapatıyoruz. Ardından odun ateşinde fırınlarımızda pişiriyoruz. Pidemiz piştikten sonra arasını açıp tereyağ veriyoruz. Müşterilerimizin isteğine göre şerbetini verip ikram ediyoruz."

Koç, pidenin şerbetini biraz fazla kaynattıklarını ve kıvama geldikten sonra pidenin üzerine döktüklerini ifade etti.

Ramazanda Aksaray'da şerbetli pideye yoğun bir talep artışı olduğunu vurgulayan Koç, "Aksaray'ımızın ayrıca coğrafi işaret tescil belgesi almış bir lezzeti. İsteyen gelip buradan alıp gidiyor. Paket servisimiz de var. İsteyen vatandaşlarımıza sahur ve iftar sofralarına yetiştiriyoruz. Şerbetli pideye çok yoğun istek var, yetiştirmeye çalışıyoruz. İftar ve sahurda tercih ediliyor. İnsanı kesmiyor, yedikçe yiyesi geliyor." diye konuştu.

Müşterilerden Ali Furat ise bu pidenin müdavimlerinden olduğunu belirterek, "İftardan sonra afiyetle yiyeceğiz. Pandemiden önce ailecek gelip burada sıcak sıcak yiyorduk. Şimdi ise gelip paket yaptırdık evimizde iftardan sonra pidemizi yiyeceğiz. İftar sofrasında şerbetli tatlı olarak, sahurda ise içi peynirli pide olarak severek tüketiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksaray'ın tescilli lezzeti şerbetli pide iftar ve sahur sofralarını süslüyor
Aksaray'ın tescilli lezzeti şerbetli pide iftar ve sahur sofralarını süslüyor
Aksaray'ın tescilli lezzeti şerbetli pide iftar ve sahur sofralarını süslüyor
Aksaray'ın tescilli lezzeti şerbetli pide iftar ve sahur sofralarını süslüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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