AKSARAY'da tek kadın ambulans şoförü olan, sağlık görevlisi Seray Ünlü (26), ekip arkadaşlarıyla birlikte hayat kurtarıyor. 5 yıldır ambulans şoförlüğü yapan Ünlü, araç kullanmayı 9 yaşındayken öğrenmeye başladığını belirterek, "Araç sürüp, yeri geldiğinde de arkada sağlıkçı görevimi yapıyorum. Arkadaşlarıma yardım ediyorum. 3 sağlıkçı böylece daha iyi hayat kurtarıyoruz" dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi ambulansının şoförlüğünü yapan Seray Ünlü, Aksaray'ın tek kadın ambulans şoförü olarak biliniyor. Daha önce Tekirdağ ve İskenderun'da görev yapan Ünlü, 3 ay önce Aksaray'a atandı. Acil tıp teknisyeni 2 kadın görevliyle ihbar üzerine olay yerine gidip, hastaları hastaneye yetiştirmeye çalışan Ünlü, araç kullanmayı 9 yaşında öğrenmeye başladığını söyledi. Polis olmak isterken, sağlık görevlisi olduğunu ve ardından şoförlük yapmaya başladığını anlatan Ünlü, "Babamın ayaklarına ve eline bakarak 9 yaşında araç kullanmayı öğrenmeye başladım. Ehliyetimi aldıktan sonra aktif bir şekilde araç kullanmaya başladım. Yıllardır araç kullanıyorum ve bu işimi de severek yapıyorum. Hem araç sürüp yeri geldiğinde de arkada sağlıkçı görevimi yapıyorum. Arkadaşlarıma da yardım ediyorum. 3 sağlıkçı böylece daha iyi hayat kurtarıyoruz. Daha iyi müdahale şansımız oluyor. Tüm ambulans şoförlerinin acil tıp teknisyeni olmasında fayda olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Tüm sürücülerden de ambulanslara yol vermeleri için duyarlılık beklediğini belirten Ünlü, "Sağlık Bakanlığı'nın 'Yaşama yol ver' kamu spotunda olduğu gibi tüm sürücülerimizden duyarlılık bekliyoruz. Fermuar sistemiyle yol açarlarsa bizde daha hızlı ve etkin şekilde hastalara ulaşıp müdahale ederiz. Aksaray'da ilk ve tek kadın sürücüyüm. Bunla ilgili meslektaşlarım da olmak üzere büyük şaşkınlık oldu. Meslektaşlarım ve halkımız buna alıştı. Görevimi en iyi şekilde yapıyorum. Bana amirlerimin de desteği büyük. Hasta taşımada bazen tepki alabiliyoruz. Bunun dışında yolda erkek sürücülerde bazen tepki gösteriyor. Bu konuyu da aşacağımıza inanıyorum. Bazen navigasyonumuz çalışmadığında vatandaşlara camı açıp adres sorduğumuzda 'ağabey şuraya gideceksin' diyorlar. Daha sonra bayan olduğumu görüp abla diye komik bir durum oluyor" dedi.



Kaynak: DHA

- Aksaray