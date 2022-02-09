Aksaray'ın Sultanhanı ve Eskil ilçelerinde eğitime kar engeli - Haberler
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Aksaray'ın Sultanhanı ve Eskil ilçelerinde eğitime kar engeli

AA, Zekeriya Karadavut - Güncel
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Aksaray'ın Sultanhanı ve Eskil ilçelerinde eğitime kar engeli

Aksaray'ın Sultanhanı ve Eskil ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Sultanhanı ve Eskil ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Eskil ve Sultanhanı Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle bugün ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Sultanhanı, Aksaray, kar, Güncel, Haber

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