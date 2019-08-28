Aksaray'ın su sorunu Ankara'da masaya yatırıldı

28.08.2019 17:56

Aksaray'a su getirme projesi kapsamında DSİ Genel Müdürlüğünde konuyu gündeme getiren Aksaraylı STK başkanları, Kızılırmak suyunun Aksaray'a akıtılacağını söyledi.



Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün ve Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav katıldı.



Yaklaşık iki saat süren toplantıda Aksaray adına hayati önem taşıyan dış havzalardan su getirilmesi konusunda havza bazlı çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantıda Eskil ve Sultanhanı ilçelerinde sulama konusunda geliştirilen özel projeler için pilot bölge olması kararlaştırılırken, DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, ekibine çalışmalara hemen başlanması talimatını verdi. Ziyaretle ilgili bilgi veren Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Kızılırmak havzasından Aksaray'a su getirmenin gayretleri ve çalışmaları içerisinde olacaklarını belirtti. - AKSARAY

Kaynak: İHA