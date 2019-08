Aksaray'ın Oscar kalite ödüllü goji berry'si dünyaya ihraç ediliyor

25.08.2019 11:10

Aksaray'ın Hasan Dağı eteklerinde yetiştirilen ve faydası saymakla bitmeyen 2017 Oscar kalite ödüllü goji berry, Aksaray'dan tüm dünyaya ihraç ediliyor. Ana vatanı Tibet olan ve Türkiye'de "kurt üzümü" olarak bilinen goji berry'nin çiçeğinden dallarına kadar her şeyi çeşitli gıda maddesi olarak tüketiliyor. 2017 yılında Türkiye'de yapılan 'Türkiye Tarım Oscarları Ödülü Yarışması'nda Oscar ödülüne layık görülen goji berry ayrıca tıbbi aromatik bitki olarak değerlendiriliyor. Yapraklarından çay ile turşu, dallarından tavuk yemi, çiçeklerinden bal, meyvesi hem kuru hem de yaş olarak tüketilen goji berry, ayrıca marmelatından meşrubatına kadar birçok alanda değerlendiriliyor. Aksaray'da 57 dekar arazide goji berry yetiştiren, yıllık kuru olarak 5 ton, yaş olarak da 18 ton ürün alan Mehmet Çekil (51), bu yıl rekoltesini yüzde 50 daha artırmayı hedefliyor.

Goji berry'nin sıkıntısız bir üretimi olduğunu ifade eden Çekil, artan yoğun taleplere ise yetişemediğini belirterek, "Goji berry yetiştiriyoruz. 6 yıl oldu bu bahçeyi kuralı. Goji berry'nin ana vatanı Çin, ama bizim topraklarımız için de çok uygun bir bitki. 800 rakımın üzerinde her yerde yetişebiliyor. Su isteği az olan bir bitki. Özellikle 4.-5. yaşından sonra hemen hemen su hiç istemiyor diyebiliriz. Bakımı oldukça az. Haziran ayında çiçek açmaya başlıyor Kasım ayına kadar sürekli çiçek açıyor ve meyve veriyor. Goji berry tek yönlü bir bitki değil. Arıcılık için de çok büyük faydaları var. Sürekli çiçek açtığı için balı çok kaliteli. Yaprağından çay yapılabiliyor. Yaprağı da satılıyor. Goji berry'nin şu anda Türkiye'de en çok kurusu tüketiliyor. Dünyada yaşı da çok rağbet görüyor. Başka ülkelerde meyve suyu yapılıyor, marmelatı yapılıyor, turşusu yapılıyor. Biz reçelini ve turşusunu yaptık. Bayağı da ilgi gördü" dedi.

"GOJİ BERRY TALEPLERİNİ KARŞILAYAMIYORUZ" Goji berry üreticisi Mehmet Çekil, ürettiği ürünleri dünyaya ihraç ettiğini belirterek, "Şu anda ürettiğimiz goji berry'nin büyük bir kısmı yurt dışına gidiyor. Belçika, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelere goji berry gönderiyoruz. Kilosu 80 lira ile 150 lira arasında değişiyor. Satışında bir sıkıntı yok. Tek sıkıntı yeterli bahçeler olmadığı için talepleri karşılayamıyoruz. Goji berry çok şeye faydası olan bir bitki. Tıbbi aromatik bitki. Başta kanser, kanser hücrelerinin gelişmesini engelliyor, prostata iyi geliyor, idrar yollarına iyi geliyor. Vücutta ödem varsa ödeme iyi geliyor, kan basıncını ayarlıyor, insülin kullanmayan şeker hastalarına faydası var. Hücre yenileme özelliği var. Bu bitki Çin'de gençlik iksiri olarak tanınıyor. Çok faydalı bir bitki" ifadelerini kulandı.

"2017'DE OSCAR KALİTE ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ" 6 yıldır goji berry üretimi yapan ve 2017 yılında Aksaray'ı temsilen girdiği 'Türkiye Tarım Oscarları Ödülü Yarışması'nda Oscar ödülüne layık görülen Çekil, "2017 yılında 'Türkiye Tarım Oscarları Ödülü Yarışması'na Aksaray'ı temsilen goji berry ile katıldık. Orada bizim ürünümüz Tarım Oscarı ödülüne layık görüldü. Goji berry'i Hasan Dağı eteklerinde yetiştiriyorum ve tüm dünyaya satıyorum. Bizim toplamda 57 dekar goji berry bahçemiz var. Geçen yıl kuru olarak 5 tona yakın ürün aldık. Yaş olarak da 17-18 ton ürün aldık. Bu yıl yüzde 50 daha artmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"AMACIMIZ TIBBİ AROMATİK BİTKİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRMEK" Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, üreticileri tıbbi aromatik bitkilere yönlendirerek çeşitliliği artırdıklarını belirterek, "İlimizde tıbbi aromatik bitki olarak gözüken goji berry 57 dekar bu bahçemizde üretilmekte olup ilimiz tıbbi aromatik bitkilere çok uygundur. Her türlü toprakta yetişebildiğinden ve su sıkıntısı olmadığından dolayı ilimizde şu anda tıbbi aromatik bitkilere geçiş var. Bizim amacımız da çiftçilerimize tıbbi aromatik bitkileri daha da öğretip artırarak ilimizde çiftçilerimize alternatif gelir kaynakları oluşturmak. Bu çiftçimiz de 6 sene önce buna başladı. Biz kendisine her türlü teknik desteği verdik. İnşallah ilimizde tıbbi aromatik bitkileri artırarak alternatif gelir kaynakları oluştururuz" diye konuştu. Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise, "Özellikle Hasan Dağı'nda goji berry yetiştirilmesi bizim için bir değerdir. Biz Aksaray Ziraat Odası olarak bu tarz üreticilerimize her zaman destek oluyoruz. Her zaman yanlarındayız. Üreticimiz burada goji berry üretiyor. Goji berry'nin ağacından, yaprağından çay yapılıyor. Ayrıca bal da yapılıyor. İnsan sağlığı üzerinde ciddi şekilde etkili oluyor. Çiftçimizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. İŞKUR Müdürü Mahmut Akkuş ise, "İl Tarım müdürlüğümüz, İŞKUR ve ziraat odamız iş birlikteliğiyle dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan ve tarımsal alanda yaşayan kadınların ve gençlerin istihdamına yönelik çeşitli projelerimiz var. Burada da temennimiz katma değeri yüksek bu ürünün daha yaygın hale gelmesi, hem meslek edindirme kurslarımız kapsamında, hem arıcılık başta olmak üzere ki bu ürünün arıcılığa da çok ciddi desteği katkısı var. Hem bir taraftan meslek edindirme kurslarımız, hem de istihdam boyutu ile burada tekrar bir değerlendirmemiz söz konusu olacaktır" ifadelerini kullandı.

(Yasin Can/İHA)

Kaynak: İHA