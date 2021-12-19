Karaman'ın Başyayla ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi - Haberler
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Karaman'ın Başyayla ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Karaman'ın Başyayla ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'ın Başyayla ilçesinde, etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Karaman'ın Başyayla ilçesinde, etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime yarın için ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Karaman'ın Başyayla ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Karaman'ın Başyayla ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Karaman'ın Başyayla ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Karaman'ın Başyayla ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

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AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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