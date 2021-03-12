Aksaray'ın Ortaköy ilçesi, kar yağışıyla bembeyaz
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Aksaray'ın Ortaköy ilçesi, kar yağışıyla bembeyaz

12.03.2021 12:42 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:50
Aksaray'ın Ortaköy ilçesi, kar yağışıyla bembeyaz

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesi, gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla beyaza büründü.

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesi, gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 10 santimetreye yaklaştı. 

Mart ayının ilk haftası mevsim normallerinin üzerinde sıcak havanın etkili olduğu Aksaray'da, gece kar yağışı başladı. Özellikle Ortaköy ilçesine, dün yağmurun ardından gece saatlerinde kar yağdı. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Ortaköy Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmasına başladı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 10 santimetreye yaklaşırken, Ekecik Dağı'nın beyaza bürünmesiyle görsel güzellik oluştu.


Aksaray'ın Ortaköy ilçesi, kar yağışıyla bembeyaz
Aksaray'ın Ortaköy ilçesi, kar yağışıyla bembeyaz
Aksaray'ın Ortaköy ilçesi, kar yağışıyla bembeyaz
Aksaray'ın Ortaköy ilçesi, kar yağışıyla bembeyaz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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