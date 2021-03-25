Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde kar yağışı
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Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde kar yağışı

25.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:12
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde kar yağışı

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde gece başlayan ve halen etkisini sürdüren kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde gece başlayan ve halen etkisini sürdüren kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri ve vatandaşlar yoğun bir kar temizleme çalışması yapıyor.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ilçede kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kaldı. Gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde ilçeyi beyaza bürüdü. Tarih ve kültürel mekanlarıyla turistlerin ilgi odağı olan ilçede kartpostallık görüntüler oluştu. Hasandağı bölgesinde bulunan birçok belde ve köyde kar yağışı etkili olurken, Güzelyurt ilçesinde kar temizleme çalışmaları karayolları ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapılıyor. Karayolları ekipleri ilçe merkezinde ve yollarda karları temizleyerek geniş çaplı çalışmalar yaparken, kaldırım ve dükkan önleri de vatandaşlar tarafından temizleniyor. Kar yağışının halen devam ettiği ilçede yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - AKSARAY

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde kar yağışı
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde kar yağışı
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde kar yağışı
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde kar yağışı
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde kar yağışı
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde kar yağışı
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde kar yağışı
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde kar yağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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