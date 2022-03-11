Aksaray'ın 3 ilçesinde eğitime 'kar' engeli - Haberler

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Aksaray'ın 3 ilçesinde eğitime 'kar' engeli

Demirören Haber Ajansı - Erkan Altuntaş - Güncel
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Aksaray'ın 3 ilçesinde eğitime 'kar' engeli

AKSARAY'ın 3 ilçesinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar, bugün için tatil edildi.

AKSARAY'ın 3 ilçesinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar, bugün için tatil edildi.

Kentte dün gece başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Sultanhanı, Eskil ve Ağaçören ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.


Aksaray'ın 3 ilçesinde eğitime 'kar' engeli

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

okullar, kar, Güncel, Haberler

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