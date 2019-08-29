Aksaray göçmen taşıyan otobüs, şarampole düştü

29.08.2019 10:12

Göçmen taşıyan otobüs, şarampole düştü

Aksaray'da içinde kayıtsız 38 göçmen ve 6 görevlinin bulunduğu otobüs, iddiaya göre TIR'ın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkıp şarampole düştü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 7 göçmen olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.

Kaza, 07.45 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul Tuzla'dan Kahramanmaraş'taki kampa Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu kayıtsız göçmenleri taşıyan Mustafa Kemal Çiçek yönetimindeki O7 GSA 85 plakalı otobüs, iddiaya göre yanından geçen TIR sürücüsünün sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Banketi aşan otobüs, sürücü Çiçek'in dikkati sayesinde devrilmeden şarampole düştü. Aralarında askerlerinde olduğu 6 görevli ile 38 göçmenin bulunduğu otobüsten kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 7 göçmen, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansta tedavi edildi. 7 göçmenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Göçmenlerin başka bir otobüsle yola devam edeceği bildirildi.

Kaynak: DHA