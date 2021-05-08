Aksaray genelinde uygulamalar aralıksız sürüyor

Aksaray'da tam kapanmalı sokağa çıkma kısıtlamasında görev alan polis ekipleri şehrin giriş ve çıkışları başta olmak üzere kavşak ve ana arterlerde uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Aksaray'da tam kapanmalı sokağa çıkma kısıtlamasında görev alan polis ekipleri şehrin giriş ve çıkışları başta olmak üzere kavşak ve ana arterlerde uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Aksaray Valiliğinin öncülüğünde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelinde tam kapanmalı sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yoğun güvenlik önlemleri altında uygulamaları sıklaştırdı. Şehrin giriş ve çıkışları başta olmak üzere kavşak ve ana arterlerde görev alan polis ekipleri kenti adeta abluka altına alarak uygulama yapıyor. Yapılan uygulamalarda vatandaşların kısıtlamalara uyması ve kuralları ihlal etmesi önleniyor. Sokağa çıkmak için izin belgesi olan vatandaşlara da uyarılırken, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlara sağlık açısından da bilgiler veriliyor.

Şehrin giriş ve çıkışlarında seyahat kontrolü yapılıyor

Aksaray'a giriş ve çıkış yapan araçlar ve yolcu otobüsleri Konya, Adana, Ankara ve Nevşehir karayollarında durduruluyor. Karayollarında bulunan uygulama noktalarında durdurulan araçlarda polis ekipleri sürücü ve araçlardaki vatandaşların ilk olarak seyahat izin belgeleri sorgulanıyor. Polis ekipleri seyahat izin belgelerinin yanı sıra huzur ve güvenin sağlanması adına vatandaşların Genel Bilgi Taramasını (GBT) yaparken, kentin giriş ve çıkışlarında görevli polisler yolcu otobüslerini durdurarak hem vatandaşların sorgulamalarını yapıyor hem de seyahat eden vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı