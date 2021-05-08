Aksaray genelinde uygulamalar aralıksız sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aksaray genelinde uygulamalar aralıksız sürüyor

Aksaray genelinde uygulamalar aralıksız sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da tam kapanmalı sokağa çıkma kısıtlamasında görev alan polis ekipleri şehrin giriş ve çıkışları başta olmak üzere kavşak ve ana arterlerde uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Aksaray'da tam kapanmalı sokağa çıkma kısıtlamasında görev alan polis ekipleri şehrin giriş ve çıkışları başta olmak üzere kavşak ve ana arterlerde uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Aksaray Valiliğinin öncülüğünde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelinde tam kapanmalı sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yoğun güvenlik önlemleri altında uygulamaları sıklaştırdı. Şehrin giriş ve çıkışları başta olmak üzere kavşak ve ana arterlerde görev alan polis ekipleri kenti adeta abluka altına alarak uygulama yapıyor. Yapılan uygulamalarda vatandaşların kısıtlamalara uyması ve kuralları ihlal etmesi önleniyor. Sokağa çıkmak için izin belgesi olan vatandaşlara da uyarılırken, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlara sağlık açısından da bilgiler veriliyor.

Şehrin giriş ve çıkışlarında seyahat kontrolü yapılıyor

Aksaray'a giriş ve çıkış yapan araçlar ve yolcu otobüsleri Konya, Adana, Ankara ve Nevşehir karayollarında durduruluyor. Karayollarında bulunan uygulama noktalarında durdurulan araçlarda polis ekipleri sürücü ve araçlardaki vatandaşların ilk olarak seyahat izin belgeleri sorgulanıyor. Polis ekipleri seyahat izin belgelerinin yanı sıra huzur ve güvenin sağlanması adına vatandaşların Genel Bilgi Taramasını (GBT) yaparken, kentin giriş ve çıkışlarında görevli polisler yolcu otobüslerini durdurarak hem vatandaşların sorgulamalarını yapıyor hem de seyahat eden vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Faik Öztrak Hulusi Akar Murat Kurum Fahrettin Koca
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Burcu Biricik Chloe Loughnan
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Yılmaz Vural Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aksaray genelinde uygulamalar aralıksız sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 23:22:00. #1.15#

title