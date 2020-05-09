AKSARAY Fazla yolcu taşıyan 4 sürücüye 392'şer TL ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AKSARAY Fazla yolcu taşıyan 4 sürücüye 392'şer TL ceza

AKSARAY Fazla yolcu taşıyan 4 sürücüye 392'şer TL ceza
09.05.2020 13:12 | Son Güncelleme: 09.05.2020 13:16

Fazla yolcu taşıyan 4 sürücüye 392'şer TL cezaAKSARAY'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma aracında sosyal mesafe kuralına aykırı yolcu taşıyan 4 sürücü ile 65 yaş üstü yolculuk yapan 1 kişiye 392'şer lira idari para cezası uygulandı.

Fazla yolcu taşıyan 4 sürücüye 392'şer TL ceza

AKSARAY'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma aracında sosyal mesafe kuralına aykırı yolcu taşıyan 4 sürücü ile 65 yaş üstü yolculuk yapan 1 kişiye 392'şer lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde sabah saatlerinde organize sanayi bölgelerinde çalışan servis işçilerini taşıyan araçları denetledi. İçişleri Bakanlığ'nın genelgesi koronavirüs salgınını önlemek için toplu taşıma araçlarındaki taşıma kapasitesinin yarı yarıya azaltılmasına yönelik talimatlara uymayan 4 araç sürücüsüne, 'fazla yolcu taşıma' suçundan 392'şer lira ceza uygulandı.. Minibüslerde bulunan fazla yolcular ise indirilerek başka araçlarla gidecekleri yerlere gönderildi. Bir yakının cenazesine gittiğini belirten 67 yaşındaki Orhan Dölek'e de 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 392 lira idari para cezası uygulandı.

Daha önce yasak nedeniyle dışarı çıkmadığını ifade eden Orhan Dölek, "Daha önce hiç dışarı çıkmamıştım. İlk çıktığımda polislere ceza yazdı. "dedi. Gazetecilerin, 'Ne kadar ceza uygulandı?' sorusuna 392 lira olduğunu belirten Dölek, "Gayet güzel" eyip gülümseyerek polis ekiplerine teşekkür etti. Uygulamanın kent genelinde devam edeceği bildirildi.

AKSARAY Fazla yolcu taşıyan 4 sürücüye 392'şer TL ceza

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi Haber
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Haber
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin Haber
Kredi talebi reddedilen Mansur Yavaş çok kızdı: Allah size muhtaç etmesin
Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı Haber
Sağlık Bakanlığı, açılışlarına saatler kalan AVM'lerle ilgili yeni uyarı listesi yayınladı
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim...
Günlük burç yorumları 9 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 9 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Araç takla atınca, kazaya karışan kadın sürücü sinir krizi geçirdi
Araç takla atınca, kazaya karışan kadın sürücü sinir krizi geçirdi
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi
Pakistan'da çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan edildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs sivrisinek ya da ev sinekleri ile bulaşmıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs sivrisinek ya da ev sinekleri ile bulaşmıyor
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyonu geçti
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e 'İkinci Dünya Savaşı' telefonu
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e "İkinci Dünya Savaşı" telefonu
Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim
Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim
Kıskançlık yapan koca, 4 çocuğunun annesini öldürdü
Kıskançlık yapan koca, 4 çocuğunun annesini öldürdü
Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü
Muhtar, tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü
Alanyasporlu N'Sakala: Sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan değil birçok kulüpten teklif geliyor
Alanyasporlu N'Sakala: Sadece Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan değil birçok kulüpten teklif geliyor
HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı
HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı
Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti
Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti
Koronavirüs sürecinde minyatür sebzelerde talep patlaması yaşandı
Koronavirüs sürecinde minyatür sebzelerde talep patlaması yaşandı
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Antarktika, koronavirüs salgınında dünyanın en güvenli yeri oldu
Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı
Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş'a 100 milyon lira borçlanma yetkisi verdi
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş'a 100 milyon lira borçlanma yetkisi verdi
Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var
Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var
Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı
Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Yusuf Aslan Deniz Gezmiş Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Safiye Soyman Metin Akpınar Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Silah Futbol Avrupa
Şu an buradasınız: AKSARAY Fazla yolcu taşıyan 4 sürücüye 392'şer TL ceza - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 14:18:49. #1.15#
title