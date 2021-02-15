Aksaray eski Belediye Başkanı Ahmet Er son yolculuğuna uğurlandı
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Aksaray eski Belediye Başkanı Ahmet Er son yolculuğuna uğurlandı

15.02.2021 17:25 | Son Güncelleme: 15.02.2021 17:25
Aksaray eski Belediye Başkanı Ahmet Er son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Aksaray eski Belediye Başkanı Ahmet Er'in cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Aksaray eski Belediye Başkanı Ahmet Er'in cenazesi toprağa verildi.

Er'in naaşı 1994-1999 yıllarında Aksaray Belediye Başkanlığı görevini yaptığı belediye binası önüne getirildi.

Burada yapılan törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabi Kaynaklar eski Bakanı Ali Rıza Alaboyun, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Aksaray milletvekilleri İlknur İnceöz ve Cengiz Aydoğdu, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile vatandaşlar katıldı.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Ahmet Er ile tanıştığını söyledi.

Zor günlerde birlikte görev yaptıkların anlatan Özhaseki, Er'e "Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Ulu Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Er'in naaşı, Ervah Kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koçak

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