AKSARAY Eşini öldürmeden önce çocuklarına bayramlık kıyafet almış Eşini öldürmeden önce çocuklarına bayramlık kıyafet almış (2)CİNAYETTEN SONRA CAMİDE ŞÜKÜR NAMAZI KILMIŞ Aksaray'da ayrı yaşadığı ve boşanma davası süren eşi Selda Başaran'ı, aldattığı iddiasıyla çocuklarının gözü önünde bıçaklayıp öldüren Harun Başaran'ın ifadesinde eşini öldürdükten sonra...

Eşini öldürmeden önce çocuklarına bayramlık kıyafet almış (2)

CİNAYETTEN SONRA CAMİDE ŞÜKÜR NAMAZI KILMIŞ Aksaray'da ayrı yaşadığı ve boşanma davası süren eşi Selda Başaran'ı, aldattığı iddiasıyla çocuklarının gözü önünde bıçaklayıp öldüren Harun Başaran'ın ifadesinde eşini öldürdükten sonra evden ayrılıp kent merkezinde bir camiye gidip şükür namazı kıldığını söylediği öğrenildi. Başaran, sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Başaran, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA