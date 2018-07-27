Aksaray 'Eşim kanser' deyip kılıktan kılığa giren 80'lik dolandırıcı yakalandı'Eşim kanser' deyip kılıktan kılığa giren 80'lik dolandırıcı yakalandı

TÜRKİYE'de kılıktan kılığa girip 'eşim kanser' diyerek 15 kentte yeni tanıştığı 48 kişiyi dolandıran Ahmet A.(80), Aksaray'da yakalandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri son 2 yılda 15 ilde 48 kişi dolandıran Ahmet A.'nın bir otelde kaldığını belirledi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, Ahmet A.'yı bir kişiyi dolandırmak isterken gözaltına aldı. Yapılan aramada ise 10 bin 500 Dolar, 2 bin 340 lira ele geçirildi.

Ahmet A.'nın gittiği illerdeki, sahte kimlikle kaldığı otellerde, eşinin kanser tedavisi gördüğünü ve bir süre otelde kalacağını söyleyip bir miktar konaklama parası ödediği, kaldığı süreçte de otel sahibi ve çalışanlarla diyaloğunu artırdığı belirtildi. Ardından da otel sahiplerine eşinin tedavi masrafı için ayırdığını söylediği 5 ila 10 bin doları, çalınmaması için otelin kasasında emanet olarak kalması amacıyla otel sahibine verdiği, peyderpey bu parayla birlikte otel sahiplerinden borç adı altında para alıp dolandırdı ileri sürüldü. Aynı yöntemi kaldığı illerde tanıştığı kişilerde uyguladı, yaşı nedeniyle de herkes tarafından güven kazandığı belirtildi. Bu yöntemde son 2 yılda 15 ilde 48 kişiyi dolandıran Ahmet A.'nın, 10 yıldır dolandırıcılık yaptığı ve 2016 yılında Konya Kulu Açık Cezaevi'nde hastalık bahanesiyle gittiği hastaneden firar ettiği belirtildi. Ahmet A. hakkında dolandırıcılık suçundan 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının da olduğu öğrenildi.