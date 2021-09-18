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Aksaray'da polisten huzur ve güven uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin farklı noktalarında huzur ve güvenin sağlanması için "şok" uygulamalar yapıldı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin farklı noktalarında huzur ve güvenin sağlanması için "şok" uygulamalar yapıldı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin birçok noktasında eş zamanlı "şok" uygulamalar yapıldı. Kent genelinde huzur ve güvenin sağlanması için trafik ekipleri tarafından araçlar durdurulurken, hem sürücü hem de araç evrakları kontrol edildi. Asayiş Şubesi ekipleri tarafından araçlardaki sürücü ve yolcu olan vatandaşlar indirilerek, savcılıktan izinli arama kararı ile hem vatandaşların hem de araçların aranması yapıldı. Şok uygulama kapsamında görev alan polis ekipleri yayalar üzerinde de denetimler yaptı. Kaldırımlarda durdurulan yayaların üzerleri arandı. Asayiş olaylarının artmasını engellemek amacıyla aranan şahıslar üzerinde de araştırma yapıldı. Uygulamada görevli polis ekipleri noktalarda durdurulan her vatandaşın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasını gerçekleştirdi. Tablet üzerinden bağlanılan elektronik sistem ile Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı ise uygulamayı aynı sistem üzerinden takip etti. - AKSARAY

Aksaray'da polisten huzur ve güven uygulaması

Aksaray'da polisten huzur ve güven uygulaması

Aksaray'da polisten huzur ve güven uygulaması

Aksaray'da polisten huzur ve güven uygulaması

Aksaray'da polisten huzur ve güven uygulaması

Aksaray'da polisten huzur ve güven uygulaması

Aksaray'da polisten huzur ve güven uygulaması

Aksaray'da polisten huzur ve güven uygulaması

Aksaray'da polisten huzur ve güven uygulaması

Aksaray'da polisten huzur ve güven uygulaması

Aksaray'da polisten huzur ve güven uygulaması
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