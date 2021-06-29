Aksaray emniyetinden hız ve ağır tonaja sıkı denetim
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Aksaray emniyetinden hız ve ağır tonaja sıkı denetim

Aksaray emniyetinden hız ve ağır tonaja sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da polis ekipleri gün içerisinde yaptıkları uygulamaların dışında ağır tonajlı araç ve hız denetimine sağırlık vererek meydana gelebilecek kaza, can ve mal kaybının önüne geçilmesini amaçlıyor.

Aksaray'da polis ekipleri gün içerisinde yaptıkları uygulamaların dışında ağır tonajlı araç ve hız denetimine sağırlık vererek meydana gelebilecek kaza, can ve mal kaybının önüne geçilmesini amaçlıyor.

Trafik kural ihlaline yaptığı uygulama ve denetimlerle göz açtırmayan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, günün her saati belirli bölgelerde görev alarak uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Uygulamalar kapsamında hız ve ağır tonajlı araç denetimine de çıkan ekipler, radar araçlarıyla hız ihlalinde bulunan araç sürücülerine cezai işlem uyguluyor. Meydana gelebilecek kazalarda önemli rol oynayan kamyon ve tırlara yönelikte farklı bir uygulama yapan trafik ekipleri ağır tonajlı araçları da kontrol ediyor.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerimizce şehrimizin farklı noktalarında hıza bağlı trafik kazalarını engellemek için radarla hız denetimi ve ağır tonajlı araçlara yönelik denetimlerimiz hızla devam etmektedir. Aksaray Emniyet Müdürlüğü olarak sürücülerimizin hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak adına hız denetimlerinin kapsamlı bir şekilde devam edeceği hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - AKSARAY

Aksaray emniyetinden hız ve ağır tonaja sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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