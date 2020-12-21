Aksaray Emniyeti, yılbaşı öncesi sahte içki faciasını önlendi
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Aksaray Emniyeti, yılbaşı öncesi sahte içki faciasını önlendi

21.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:19
Aksaray Emniyeti, yılbaşı öncesi sahte içki faciasını önlendi

Aksaray'da KOM ekiplerinin 2 ay süreyle yaptığı takibin ardından gerçekleştirilen operasyonla sahte içki faciasının önüne geçildi.

Aksaray'da KOM ekiplerinin 2 ay süreyle yaptığı takibin ardından gerçekleştirilen operasyonla sahte içki faciasının önüne geçildi. Operasyonda yüzlerce şişe kaçak içki ve bidonlarda sahte viski ele geçirildi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 ay önce kentte sahte içki üretildiğini ve bunların ülke geneline dağıtımı yapıldığı bilgisine ulaştı. İstihbari çalımalar üzerine harekete geçen KOM ekipleri, isimleri belirlenen S.B. (38), Ş.D. (37), R.D. (58), O.B. (32) ve H.B. (54) şahısları takibe aldı. 2 ay boyunca teknik ve fiziksel takip yapan KOM ekipleri, şüphelileri adeta adım adım izledi. Şüphelilerin girip çıktığı tüm adresler bir bir tespit edilirken, belirlenen adreslerde drone kameralar ile izleme yapıldı.

4 ev 2 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi

KOM ekipleri yapılan teknik ve fiziksel takipte şüphelilerin evlerde yaptığı sahte içkilerin yılbaşı öncesi Aksaray ve Türkiye genelinde piyasaya sürüleceğini tespit etti. Bunun üzerine sahte içkilerin piyasaya sürülmesini önlemek amacıyla harekete geçen KOM ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye bastı. Yaklaşık 100 polisin katıldığı operasyonda tespit edilen 4 ev adresi ve 2 araca yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerin her yerinden sahte içki çıktı

4 ev ve 2 araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda S.B. (38), Ş.D. (37), R.D. (58), O.B. (32) ve H.B. (54) isimli 5 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adeta içki üretim tesisine çevrilmiş evlerde yapılan aramalarda 70 ve 100 santilitrelerde 409 adet kaçak viski, plastik bidonlar içerisinde toplamda 60 litre viski, 650 adet farklı marka ve boyutlarda boş alkol şişeleri, 100 adet alkol şişesi kapağı, 4 top rulo halinde viski marka amblemleri, 300 litrelik alkol yapımında kullanılan vanalı tank, 1 adet ruhsatsız 7.65 mm çapında tabanca ele geçirildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, şüphelilerden H.B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aksaray Adliyesine sevk edilen, Ş.D., R.D. ve O.B. isimli şahıslara çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest, S.B. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Aksaray Emniyeti, yılbaşı öncesi sahte içki faciasını önlendi
Aksaray Emniyeti, yılbaşı öncesi sahte içki faciasını önlendi
Aksaray Emniyeti, yılbaşı öncesi sahte içki faciasını önlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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