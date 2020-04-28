AKSARAY Elektrik akımına kapılan 23 inek telef oldu Elektrik akımına kapılan 23 inek telef olduAKSARAY'ın Gülağaç ilçesinde, elektrik akımına kapılan 23 büyükbaş hayvan telef oldu.

Elektrik akımına kapılan 23 inek telef oldu

AKSARAY'ın Gülağaç ilçesinde, elektrik akımına kapılan 23 büyükbaş hayvan telef oldu. 4 çocuğuna ineklerin sütünü satarak baktığını belirten Hacer İlgün ise gözyaşlarını tutulmadı. İlçeye bağlı Gülpınar beldesinde besicilik yapan Hacer İlgün, dün akşam ineklerini sağdıktan sonra iftarını yapmak üzere evine gitti. Hayvanları ahırda bulunan güvenlik kameralarından sürekli izleyen İlgün, hayvanların uzun süre hareketsiz yatması üzerine şüphelenip, eşinden ahıra gidip bakmasını istedi. Ahıra giren İlgün ve eşi, 23 büyükbaş hayvanı ölü olarak buldu. Hacer İlgün olayı şu sözlerle anlattı:

"İnekleri sağdıktan sonra eve gidip iftar yaptım. Ahırda kamera olduğu için inekleri oradan sürekli izliyordum. Gece saatlerinde baktım hayvanlar yatıyor. 5-10 dakika sonra elektrik mi kaçırmış bir şey olmuş. Gece bir daha kalktım baktım hayvanların karnı şişmiş. Hayvanlar ölü gibi yatıyor. Eşime 'hayvanlar ölü gibi yatıyor' diye söylendim. Hemen ahıra girip baktık ve 23 büyükbaş hayvan ölmüş. Bağlı olmayanlar kalmış Allah'a şükürler olsun. Ağladık ama elden bir şey gelmedi. Bizim her şeyimiz bu hayvanlardı. Bütün emeklerimiz gitti. Devlet büyüklerimizden bize el uzatmasını istiyorum."

'SÜTÜNÜ SATARAK ÇOCUKLARIMA BAKIYORDUM'

İneklerin sütünü satarak çocuklarına baktığını belirten İlgün, "Çocuklarıma bakabilmek için bu hayvanları kardeşim vermişti. Hayvanların sütünü satarak çocuklarımı okutuyordum, evi geçindiriyorduk. Şimdi geçim kaynağımız olan hayvanlarımız gitti. 4 çocuğumuz var. Bunlara nasıl bakacağım? Başka bir gelirimiz yok. Sadece bu hayvanlara bağlıydık. Çok üzüldüm öldüklerini görünce. Hemen jandarmayı aradım. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ekipler gelip, tutanak tuttu. Hayvanları ahırdan çıkardık gömdük" diye konuştu.

İneklerin akıma kapılma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ineklerin akıma kapıldıktan sonra sürekli zıplamaları ve bazı ineklerin yere yığılması yer alıyor.

Kaynak: DHA