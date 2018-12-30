Aksaray Ekmeğin İçindeki Vidayı Yuttu

Aksaray'da Hüseyin Şanlıtürk (32), yemek sırasında yediği ekmeğin içindeki vidayı yuttu. Şanlıtürk'ün yuttuğu vida doğal yöntemle çıkarılmazsa, ameliyatla çıkartılacak. Şanlıtürk, yemek şirketi hakkında da jandarmaya şikayette bulundu.

Bir marketin depo kısmında çalışan Hüseyin Şanlıtürk, 28 Aralık Cuma günü öğle saatlerinde çorba ve köftenin bulunduğu yemeği yedi. Yemekle birlikte ekmek yerken boğazına sert cisim takılan Şanlıtürk, cismin ekmeğin gevrek bölümü olduğunu sanıp aldırış etmedi. Yemeğine devam eden Şanlıtürk, ekmeğin içinden vida çıktığını görünce, durumu kendi iş yerindeki yetkililere bildirdi.

Akşam saatlerinde işten çıkıp evine giden Şanlıktürk'ün boğazında yanma başladı. Rahatsızlığı geçmeyince de Aksaray Devlet Hastanesine giden Şanlıtürk'ün midesinde 'vida benzeri yabancı cisim olduğunun gözlendiği' belirlendi. Şanlıtürk'ün, midesindeki vidayı patates püresi ve sıvı yiyeceklerle çıkartılmasına karar verildi. Doğal yöntemle çıkmadığı takdirde ise ameliyatla çıkartılacak.

Midesindeki vidanın şu ana kadar çıkmadığını belirten Şanlıtürk, Pazartesi gününe kadar çıkmaz ise ameliyatla vidayı çıkartacaklar. dedi. Yemek şirketi hakkında jandarmaya şikayette bulunduğunu belirten Şanlıtürk, şunları söyledi

Öğle yemeğinde köfte ile çorba vardı. Ekmeğin ikinci kısmını yerken baktım içinden vida çıktı. Birinci parçayı yemiştim. Yerken boğazımda bir yırtılma oldu. Bende ekmeğin kurusu zannetmiştim. Diğer parçada vidayı görünce durumu iş yeri yetkilisine bildirdim. Daha sonra eve gelince boğazım yandığı için doktora gittim. Vida yuttuğum ortaya çıktı. Doktorlar iki gün içinde çıkmasını bekleyeceğiz. Eğer çıkmaz ise cerrahi müdahaleyle alacaklarını söylediler. Bende yemek fabrikasından şikayetçi oldum.

Kaynak: DHA