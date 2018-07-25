Aksaray Düştüğü Sulama Kanalındaki Boruda Sıkışan Keçi Kurtarıldı
Düştüğü sulama kanalındaki boruda sıkışan keçi kurtarıldıAKSARAY'da düştüğü sulama kanalındaki boruda sıkışan keçi, Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Düştüğü sulama kanalındaki boruda sıkışan keçi kurtarıldı
AKSARAY'da düştüğü sulama kanalındaki boruda sıkışan keçi, Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Olay, Gülağaç ilçesi Demirci Beldesi'nde meydana geldi. Çoban Memiş Er (30), otlattığı keçilerden birinin düştüğü sulama kanalındaki tahliye borusunda sıkıştığı fark etti. Ardından AFAD'ı arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri yaptıkları çalışma sonucu keçiyi sıkıştığı yerden kurtarıp, çobana teslim etti.
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