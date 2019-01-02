Aksaray Dsyb'den Hayvancılık Alanında Yatırım Atağı

Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) tarafından organize sanayi bölgesinde süt fabrikası, süt toplama merkezi ve yem fabrikası arazi tesisi başvurusu yapıldı.

Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Aksaray Organize Sanayi Müdürü Ayhan Ermiş ile görüşerek Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yaptırılacak olan süt fabrikası, süt toplama merkezi ve yem fabrikası arazisi için başvuruda bulundu. Yapılan görüşmelerde 3'üncü genişleme alanından yer verilebileceğini belirten OSB Müdürü Ayhan Ermiş, nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da bu fabrikanın sektöre can vereceğini kaydetti.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından üreticilerin daha kazançlı üretim yapmaları, daha kaliteli ve ucuz yem almaları, sütlerinin daha kazançlı olması için birlik olarak harekete geçtiklerini belirterek, bu kapsamda birlik adına süt fabrikası, süt toplama merkezi ve yem fabrikası tesisi açacaklarını söyledi. Fabrikanın organize sanayi bölgesinde açılacağına dikkat çeken Başkan Kayan, Aksaray'da tarım ve hayvancılık adına böyle bir yatırımın sektöre büyük bir ivme kazandıracağını ve sektörün daha da ilerleyeceğini söyledi. Bu kapsamda organize sanayi bölge müdürlüğü ile görüşmeleri sağladıklarını belirten Başkan Kayan, yer tahsisi için başvuru da bulunduklarını ve ilerleyen süreçte yatırım çalışmalarının başlayacağını kaydetti. - AKSARAY

Kaynak: İHA