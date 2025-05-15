Aksaray deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Perşembe Aksaray'da deprem mi oldu?

Aksaray deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Perşembe Aksaray'da deprem mi oldu?
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Aksaray'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Aksaray'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Aksaray'da deprem mi oldu? Bugün Aksaray'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Aksaray deprem ve AFAD Aksaray'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Aksaray'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Aksaray'da deprem mi oldu? Az önce Aksaray'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Aksaray'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Aksaray'da deprem mi oldu? Bugün Aksaray'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Aksaray'da deprem ve AFAD Aksaray'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Aksaray'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Aksaray'da deprem mi oldu? Az önce Aksaray'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan sarsıntının 18.73 km derinlikte oluştuğu kaydedildi. Deprem Ankara dahil çevre illerde de büyük paniğe neden oldu.

5.2 büyüklüğündeki depremin hayli uzun sürdüğünü belirten çok sayıda vatandaş panikle kendini sokaklara atarken yaşadıkları panik anlarına dair paylaşımlarda bulundu.

Aksaray deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Perşembe Aksaray'da deprem mi oldu?

Aksaray DEPREM Mİ OLDU?

6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan sarsıntı da Konya'da meydana geldi. Aksaray dahil birçok ilimizde hissedilen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5.2 olarak açıklandı.

6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan sarsıntı da Konya'da meydana geldi. Aksaray dahil birçok ilimizde hissedilen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5.2 olarak açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Saha taramalarına başlanmıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Aksaray deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Perşembe Aksaray'da deprem mi oldu?

AFAD SON DAKİKA DUYURDU

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 5.2 olarak açıklandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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