AKSARAY Depodan 45 dakika boyunca kolilerle gıda ve temizlik malzemesi çaldılar

16.08.2019 14:00

Depodan 45 dakika boyunca kolilerle gıda ve temizlik malzemesi çaldılar

Aksaray'da toptancılar sitesindeki bir depoya gelen 4 kişi, yaklaşık 8 bin lira değerinde gıda ve temizlik malzemesi çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin, çaldıkları malzemeleri 45 dakika boyunca at arabası ve elektrikli bisiklete yükleyip, kaçtığı görülüyor.

Olay, 14 Ağustos Çarşamba günü saat 05.20 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki toptancılar sitesinde Eyüp Dirican'a ait olan depoda meydana geldi. At arabası ve elektrikli bisikletle gelen kimliği belirlemeyen 4 kişi, çevreyi gözetledikten sonra demir kesme makasıyla asma kilidi kesip, kepenk ve kapıyı açtı. Ardından da iş yerinden yaklaşık 8 bin lira değerinde koliler içindeki gıda ve temizlik malzemesini at arabası ve elektrikli bisiklete yükledi. Ardından da kepenk ve kapıyı kapatıp, olay yerinden uzaklaştı. Sabah iş yerine gelen Eyüp Dirican, camın kırık ve malzemelerinde dağınık olduğunu gördü. Yaptığı incelemede yaklaşık 8 bin lira değerinde malzemesinin çalındığını fark edince polise haber verdi. İş yerinin güvenlik kamera kayıtları görüntülerinde ise şüphelilerin, çaldıkları malzemeleri koliler içinde 45 dakika boyunca at arabası ve bisiklete taşıdığı görüldü. Polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Şüphelilerin 45 dakika boyunca rahat tavırlarıyla hırsızlığı gerçekleştirdiğini ifade eden Eyüp Dirican, Adamlar sabaha karşı çok rahat bir şekilde iş yerime geliyorlar, kilidi kırıyor, kepenkleri kaldırıyor. İçeride keşif yapıp, iş yerinden çıkıyorlar. Daha sonra sokak başındaki arabaları ile gelen 4 kişi ikisi içeriden 2'si dışarıdan kolilerle malzemeleri çalıyor. Mağduruz. Hırsızların bulunmasını ve bu bölgedeki güvenlik önlemlerinin artmasını istiyoruz.ö diye konuştu.

Kaynak: DHA