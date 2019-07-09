Aksaray'dan yurt dışına sarımsak ihracatı yapılacak

Aksaray'da bayıraltı köylerinde tıbbi aromatik ve alternatif gelir kaynağı olarak üretilen sarımsaklar yurt dışına ihraç edilecek.

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da bayıraltı bölgesindeki köylerde alternatif gelir kaynağı olarak üretilen sarımsaklar yurt dışına ihraç edilecek. Aroması ve kalitesiyle birinci sınıf olan sarımsaklar Ziraat Odası Başkanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da kontrollerden geçiyor. Bu yıl 60 ton sarımsak ihracatı yapacak olan üreticilerin sarımsak ekili arazilerinde incelemelerde bulunan tarım ve ziraat odası ekipleri, çiftçilerle de görüşerek birçok konuda destekçi oluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, sarımsak üreticisi çiftçilerle bir araya gelerek çalışmaları da yerinde inceledi. Aksaray'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu belirten Saklav, Türkiye'de tarım ve hayvancılık alanında Aksaray'ın birçok alanda ön sıralarda yer aldığına dikkat çekerek, "Bizlerde Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı ekiplerimiz ile birlikte her daim çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanında ve destekçisi oluyoruz. Üretime destek, kaliteye ve üreticilerimizin kazancına destek olmak için ülkemizin, Aksaray'ın kazanması için elimizden gelen tüm çalışmaları yapıyoruz. Tarım ve hayvancılıkta marka olan şehrimiz daha da güzel yerlere gelecek" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA