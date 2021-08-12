Aksaray'dan yangın bölgesine hayvan yardımı

Aksaray'ın Eskil ilçesinden, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından zarar gören vatandaşlara 60'ı küçükbaş olmak üzere 80 canlı hayvan gönderildi.

Aksaray'ın Eskil ilçesinden, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangından zarar gören vatandaşlara 60'ı küçükbaş olmak üzere 80 canlı hayvan gönderildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Eskil İlçe Başkanı Mustafa Güdendede ile Eskil Ülkü Ocak Başkanı Mehmet Meral'ın başlattığı kampanya kapsamında toplanan 80 hayvan düzenlenen törenle Manavgat ilçesine uğurlandı.

Meral, yaptığı konuşmada, ülkü ocakları olarak yangında zarar gören insanları yalnız bırakmamak için bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Yangında zarar gören vatandaşların bir nebze yaralarını sarmaya çalıştıklarını anlatan Meral, "Oradaki vatandaşlarımızın çoğunun ana geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Bizler de yangın olayından sonra nasıl yardımcı olabiliriz diyerek çalışmalar başlattık. Bu kapsamda sağ olsun gönlü bol kardeşlerimiz 60 küçükbaş 20 de büyükbaş hayvan verdi. Allah hepsinden razı olsun. Ülkemiz bir daha böyle acılar yaşamasın." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacı Özkan