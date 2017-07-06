Aksaray'dan Suriye'ye Un Yardımı

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği'nce Suriye'ye 10 ton un gönderildi.



AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de önemli bir un ihtiyacının olduğunu söyledi.



İHH İnsani Yardım Derneği ve AFAD olarak yardım kampanyası düzenlediklerini belirten Türkmen, "Bu kampanyayı İHH İnsani Yardım Vakfı ile yürüttük. Yardımlar önce Kilis'e, ardından Çobanbeyli'deki AFAD ana deposuna gidecek. Oradan da Azez, El Bab gibi yerlerin neresinde ihtiyaç varsa oraya yardımları ulaştıracağız. Destek sağlayan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Başkanvekili Şenol Korkmaz ise dernek olarak Suriye'ye yardım etmeye davam ettiklerini ifade ederek, "Bizler oradaki insanların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Oradaki en önemli ihtiyaçların başında yiyecek ihtiyacı geliyor. Bu tür yardımları düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.



Konuşmanın ardından un yüklü kamyon dualarla uğurlandı.