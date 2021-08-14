Aksaray'dan selin etkilediği Kastamonu'ya kuru gıda ve su yardımı
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Aksaray'dan selin etkilediği Kastamonu'ya kuru gıda ve su yardımı

Aksaray'dan selin etkilediği Kastamonu'ya kuru gıda ve su yardımı
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'da selden etkilenen Kastamonu'ya ulaştırılmak üzere toplanan kuru gıda ve içme sularını taşıyan 2 tır yola çıktı.

Aksaray'da selden etkilenen Kastamonu'ya ulaştırılmak üzere toplanan kuru gıda ve içme sularını taşıyan 2 tır yola çıktı.

Vali Hamza Aydoğdu, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası bahçesindeki uğurlama töreninde, başlattıkları kampanya kapsamında hayırseverlerin katkılarıyla toplanan yardımların afet bölgesine gönderileceğini söyledi.

Aksaray'ın bu tür felaketlerde üzerine düşeni yapmaya çalıştığını belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bugünler, herkesin birlik ve beraberlik içerisinde olması gereken günler. Millet olarak bir yerde sıkıntı, dert ve keder varsa mutlaka oraya hem gönlümüzü hem de elimizi uzatırız. Karadeniz'deki sel felaketinden en çok etkilenen illerden biri Kastamonu ve Bozkurt ilçesi. Elektrik ve suyun olmadığını öğrendik. İnsanlarımızın en önemli ihtiyacının su ve kuru gıda olduğunu öğrendik. Bizler de Aksaray olarak sivil toplum kuruluşlarıyla yardım kampanyası başlattık. Tüm Aksaraylılardan Allah razı olsun, bir günde 2 tır dolusu yardımı hazır ettik. Bütün dualarımız selden etkilenen vatandaşlarımızla birlikte. Allah yardımcıları olsun."

Konuşmaların ardından yardım tırları, dualarla Kastamonu'ya uğurlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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