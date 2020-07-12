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Aksaray'dan canlı hayvan ihracatı ve ithalatı başladı

Aksaray'dan canlı hayvan ihracatı ve ithalatı başladı Tarımsal üretimde Türkiye'de ilk 5'te yer alan ve nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'dan yurt içi ve yurt dışına canlı hayvan ihracatları başladı.

12.07.2020 11:34 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:41

Aksaray'dan canlı hayvan ihracatı ve ithalatı başladı

AKSARAY - Tarımsal üretimde Türkiye'de ilk 5'te yer alan ve nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'dan yurt içi ve yurt dışına canlı hayvan ihracatları başladı. Canlı hayvanların yurt dışına gönderildiği adresi ise Katar oldu.

Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Türkiye'nin tarım ve hayvancılık potansiyelinin son derece yüksek ve verimli olduğunu belirterek, üretimlerin sadece ülke içinde değil, ülke dışında da özellikle Avrupa ülkelerine ihracının sağlanması gerektiğine dikkat çekti. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte hayvan sevkiyatlarının arttığını vurgulayan Başkan Aktürk, "Kurban Bayramı yaklaşıyor. İstanbul, Ankara, özellikle Hatay, Mersin ve Adana gibi illerin kurbanlık ihtiyacının büyük bir çoğunluğunu Aksaray'dan karşılıyoruz. Oralara ihracatlar var. Çünkü Aksarayımız küçükbaş hayvancılık merkezi olma yolunda ilerliyor. İlimizde 450 bin anaç, toplamda 1 milyon civarında hayvan varlığımız var. Bunun 500-550 bin tanesi her yıl doğan kuzular. Bu kuzular doğuyor, bunların yüzde 20'si damızlık kalıyor, yüzde 80'i de kesiliyor veya adaklık kurban olarak gönderiliyor. Diğer illere 200 bin civarında canlı hayvan sevkiyatımız var. Şu anda ülkemizden Katar'a da bir hayvan sevkiyatı var. Buradan Katar'a da hayvanlar gidiyor. Bazı illerden havalanan uçaklarla küçükbaş hayvan ihracatı var. Yurt dışına da ihraç etmeye başladık" dedi.

"Diğer ülkelerinde ihtiyacını karşılayacak potansiyelimiz var"

Sadece Türkiye'de tüketimle kalınmaması gerektiğine dikkat çeken Başkan Aktürk, "Zaten sadece Türkiye'de tüketimle bu iş olmaz. Eğer biz bir tarım ve hayvancılık ülkesi olacaksak gelişmiş ülkelere, Avrupa ülkelerine hayvanlarımızın etini veya canlı olarak ihraç etmek zorundayız. O yüzden Türkiye'deki küçükbaş hayvancılık veya büyükbaş hayvancılıktaki bulaşıcı hastalıklar noktasındaki sıkıntıları gidermek zorundayız. Sadece kendi kendimize yeten değil, diğer ülkelerinde et, süt ve hayvansal gıda ihtiyaçlarını karşılayacak ülke potansiyelimiz var. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Sadece yurtiçi ihracatlar değil yurtdışı ihracatları da Türkiye'de hem tarımı, hem hayvancılığı çok önemli yere getirir diye düşünüyoruz. İnşallah diğer ülkelere de başlarsak biz hem Avrupa'nın hem Ortadoğu'nun hayvan ve et ihtiyacını karşılayacak potansiyelimiz var. Tarım Bakanlığımız genel merkezimiz de süreci görüşüyoruz. Tarım bakanlığımız bu stratejiyi, ihracat politikasını belirliyor. Ama dediğim gibi özellikle gelişmiş ülkelerin standartlarına ulaştırmamız lazım. Çünkü bu bulaşıcı hastalık noktasındaki sıkıntıların giderilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Aksaray'dan canlı hayvan ihracatı ve ithalatı başladı

Kaynak: İHA

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