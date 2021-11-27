Aksaray'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler
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Aksaray'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

AA / Hacı Özkan - Haberler | Güncel
Aksaray'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Aksaray İl Jandarma ve Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon başlattı.

Ekipler, 1 aylık fiziki ve teknik takibin ardından Fatih Mahallesi Çokum yaylasında bir bağ evine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada ahırda saklanan 1 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi, E.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edile şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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AA / Hacı Özkan - Son Dakika Haberleri

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