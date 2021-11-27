Aksaray'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
AA / Hacı Özkan - Haberler | Güncel
Aksaray'ın Eskil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Aksaray İl Jandarma ve Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon başlattı.
Ekipler, 1 aylık fiziki ve teknik takibin ardından Fatih Mahallesi Çokum yaylasında bir bağ evine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada ahırda saklanan 1 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi, E.K. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edile şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Hacı Özkan - Son Dakika Haberleri
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