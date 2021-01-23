Son dakika! Narlıgöl, karlı görüntüsüyle ziyaretçilerine güzellik sunuyor
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Son dakika! Narlıgöl, karlı görüntüsüyle ziyaretçilerine güzellik sunuyor

23.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:11

Son dakika haber: Deniz seviyesinden 1365 metre yükseklikte, Aksaray-Niğde sınırında yer alan krater gölü Narlıgöl, kar yağmasının ardından beyaz örtüsüyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Deniz seviyesinden 1365 metre yükseklikte, Aksaray-Niğde sınırında yer alan krater gölü Narlıgöl, kar yağmasının ardından beyaz örtüsüyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

Kapadokya'nın merkezindeki krater gölü, çevresindeki kayadan oyma mekanları, peribacaları ve doğal güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.

Kar yağmasıyla beyaz örtüye bürünen Narlıgöl, Kapadokya bölgesine gelen turistler ve amatör fotoğrafçılardan ilgi görüyor.

Her mevsim ayrı güzelliğe bürünen etrafı dağlarla çevrili tipik bir krater gölü olan Narlıgöl'ü son yıllarda tabiat tutkunu yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor.

Göle gelen amatör fotoğrafçı Mustafa Demiray, AA muhabirine, tabiat tutkunları için Kapadokya bölgesinde ve özellikle Narlıgöl'de büyüleyici bir manzaranın bulunduğunu söyledi.

Demiray, Narlıgöl'ün beyaz gelinliğini bu yıl biraz geç giydiğini ancak bu fırsatı kaçırmamak için göle geldiğini dile getirdi.

"Bölge doğa turizmi için imkanlar sunuyor"

Narlıgöl'ü "Kapadokya'nın kalbi" olarak adlandırdıklarını anlatan Demiray, "Gölümüz etrafıyla birlikte tam bir turizm bölgesi. Kar manzarasıyla görenleri büyülüyor. Amatör fotoğrafçılara çok güzel fotoğraflar veriyor. Bu doğa harikası gölü değerlendirelim istedik. Bölge doğa turizmi için imkanlar sunuyor. Özellikle kış aylarında beyaz örtüye bürünüyor, çok keyifli manzaralar ortaya çıkıyor. Kapadokya'ya gelen tüm amatör fotoğrafçılar, kesinlikle bu doğa harikası krater gölünü fotoğraflamadan ve bu atmosferi yaşamadan dönmesin." dedi.

Son dakika! Narlıgöl, karlı görüntüsüyle ziyaretçilerine güzellik sunuyor
Son dakika! Narlıgöl, karlı görüntüsüyle ziyaretçilerine güzellik sunuyor
Son dakika! Narlıgöl, karlı görüntüsüyle ziyaretçilerine güzellik sunuyor
Son dakika! Narlıgöl, karlı görüntüsüyle ziyaretçilerine güzellik sunuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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