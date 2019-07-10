Aksaray'daki göletlere 97 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

Aksaray'da 20 gölete 97 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

2019 yılı balıklandırma programı kapsamında Aksaray'a gönderilen sazan balığı yavruları Tarım, Orman İl Müdürü ekipleri tarafından göletlere bırakıldı.

Aksaray Tarım, Orman İl Müdürü Bülent Saklav, ekolojik dengenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması, amatör balıkçılığın teşvik edilmesi ve çevre duyarlılığının artırılması çalışmaları kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl göletlere balık yavruları bırakıldığını bildirdi.

Saklav ayrıca, 2019 yılı programı kapsamında Aksaray'a gönderilen 97 bin sazan balığı yavrusunun 20 göl ve gölete usule uygun olarak bırakıldığını da belirtti.

Kaynak: AA