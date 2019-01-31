Aksaray'daki Fetö/pdy Operasyonu

Aksaray'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kentteki operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan H.M. (51), H.H.B. (61) ve V.K. (47) sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.K ve H.M mahkemece tutuklandı, H.H.B adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin kentteki yeni yapılanmasını deşifre etmek için çalışma başlatmış, 28 Ocak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, örgüt yöneticisi ve üyesi olduğu ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA