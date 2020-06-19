Aksaray'daki fabrika yangını 26. saatinde halen sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aksaray'daki fabrika yangını 26. saatinde halen sürüyor

Aksaray'da yonca deposu ve yem fabrikasında çıkan yangını 26 saattir söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aksaray'daki fabrika yangını 26. saatinde halen sürüyor
19.06.2020 18:52 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:56

Aksaray'da yonca deposu ve yem fabrikasında çıkan yangını 26 saattir söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Aksaray'ın Yenikent beldesinde bulunan bir yem fabrikası ve yonca deposunda dün saat 16.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hacı Ali Uğurlu'ya ait yonca deposunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede yonca deposunu sararken hemen yanında bulunan yem fabrikasına da sıçradı. Fabrika ve depo dünden beri alev alev yanmaya devam ederken, itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 26 saattir süren söndürme çalışmaları ise halen devam ediyor. Yem fabrikası ve özellikle yonca deposu halen alevlere teslim. Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 26 saattir olay yerinde yangınla mücadele ediyor.

"İtfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum, hakkını helal etsinler"

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Başkanlar ve Tarım ve Orman Müdürü fabrika sahibi Hacı Ali Uğurlu ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Burada bir açıklama yapan fabrika sahibi Hacı Ali Uğurlu, "Yangın çıktığında kendim burada değildim. Çalışan arkadaşlar, elemanlar telefon açtı. Merkezdeydim. Geldiğimde zaten alev sarmış her tarafı. Elektrikle alakalı bir şey olduğunu söylediler. Kamera kayıtları mevcut zaten. Onun üzerine hiçbir şey yapamadım. Allah razı olsun öncelikle Aksaray Belediyemizden, civar belediyelerimizden, ilçelerimizden. Gereken itfaiye desteği, donanımlı bir şekilde köpük olsun, diğerleri olsun sabaha kadar. Arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. Hakkını helal etsinler" dedi.

"Dün geceden beri var gücümüzle çalışıyoruz"

Belediye Başkanı Evren Dinçer ise dünden beri Aksaray Belediyesi olarak var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Aksaray'ımızda önemli tarım işletmelerinden yonca faaliyetlerinde bulunan bir işletmemiz dün akşam itibari ile elektrik kontağından kaynaklı olduğu söylenen bir yangında baş başa kaldı. Biz Aksaray Belediyesi olarak bu olumsuz durumu bertaraf etmek adına, yangını söndürmek adına var gücümüzle dün geceden beri çalışıyoruz. Tabi ki böylesine büyük işletmelerin bu denli, böyle bir şeye maruz kalması bizi derinden üzdü. İçerisinde çiftçimizin birçok malı vardı. İnşallah biz belediye olarak bu yaranın sarılması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz" şeklinde konuştu.

Halen alevlere teslim olan yem fabrikası ve yonca deposundaki yangının tamamen söndürülmesinin birkaç günü bulması tahmin ediliyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Haber
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti Haber
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu
Besici, yol kenarında boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
İstanbul Barosu Başkanı, baroların yapısında değişiklik öngören düzenlemeye karşı Ankara'ya yürüyüşe geçti
İstanbul Barosu Başkanı, baroların yapısında değişiklik öngören düzenlemeye karşı Ankara'ya yürüyüşe geçti
30 yıl önce çalınan motosiklet, polisin dikkati sayesinde yakalandı
30 yıl önce çalınan motosiklet, polisin dikkati sayesinde yakalandı
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir
Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbar edildi! AFAD çalışma başlattı
Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbar edildi! AFAD çalışma başlattı
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Burcu Esmersoy Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Su Türk Alman Bursa
Şu an buradasınız: Aksaray'daki fabrika yangını 26. saatinde halen sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 18:56:42. #1.15#
title